Nek mostra sui social le cicatrici dell’incidente:” D’ora in poi tenterò di vivere ogni giorno come fosse il primo”

BOMPORTO- Lo scorso novembre il cantante Filippo Neviani, in arte Nek, ha postato una foto sui social che ha lasciato i fan sgomenti e spaventati. Lo scatto lo ritraeva in un letto d’ospedale, con una mano vistosamente fasciata. Soltanto in seguito il cantante ha raccontato del brutto incidente domestico durante il quale, con una sega circolare, si è inavvertitamente tagliato la mano rischiando di morire dissanguato.

A distanza di due mesi, dopo una lunga riabilitazione e un’operazione complicata durata 11 ore, il cantante mostra le sue cicatrici e affida ai social (e ai suoi follower) una profonda riflessione sul significato di questo brutto episodio:

“Ecco la mia mano oggi.

La sento reagire con me. La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se rinascesse di nuovo. Queste cicatrici dolorose ogni giorno mi ricordano quanto possa cambiare in un secondo il corso della vita… e quest’anno purtroppo, lo ha ricordato in molte forme a tante persone… Pianifichiamo, progettiamo sicuri nel nostro cammino poi qualcosa di inaspettato come un pugno allo stomaco, come un lampo improvviso, trasformano tutto. Si, programmerò pianificherò e procederò ancora ma d’ora in poi tenterò di vivere ogni giorno come fosse il primo”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017