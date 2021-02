SAN FELICE – Nota stampa apparsa sul sito ufficiale di “Noi Sanfeliciani”:

Votare o non votare il bilancio UCMAN, questo è il dilemma! Vi sono diverse circostanze infatti che in questo momento ci fanno ragionare in modo critico sia su UCMAN, sia sull’impostazione del bilancio preventivo che l’assessore e Sindaco del Comune di Concordia Luca Prandini ha predisposto e chein questi giorni, ha più volte presentato sia alla giunta sia agli omologhi colleghi dei vari Comuni.

Per quanto concerne il Comune di San Felice il Bilancio prevede per l’anno 2021 una ulteriore e maggiore spesa di ben 160.000 €, dei circa 800.000 € di incremento previsti per tutto l’ente.

Tali incrementi di spesa, associati alle note difficoltà per effetto del debito lasciatoci in gestione, imporranno per i nostri concittadini ulteriori spese che potrebbero anche portare ad un innalzamento delle tasse e delle addizionali previste per l’anno 2021.

Insomma, per queste scelte, si prospetta per i Sanfeliciani una “finanziaria” lacrime e sangue!

La cosa che ci rende particolarmente insoddisfatti, non solo del bilancio, è in generale la situazione che si sta sviluppando a causa del “pantano” in cui si è arenato l’ente, infatti ad oggi:

i tecnici incaricati da entrambi “gli schieramenti” non hanno fornito alcuna progettualità ed alcun piano di rilancio dell’ente e soprattutto i dati di bilancio evidenziano che non vi sia alcun piano di revisione dell’incontrollata spesa pubblica. Non si intravvede nessun vero tentativo di dialogo tra “i due schieramenti in campo”, quasi si fosse di fronte ad un classico scambio tra “curva SUD e curva NORD” con una sostanziale immobilità di rapporti, ma soprattutto di dialogo tra il Comune di Mirandola e le restanti amministrazioni. Non si vedono nei numeri espressi nel bilancio investimenti in promozione, sviluppo e sostegno alle attività economiche, settori in cui l’ente investe appena 170.000 su oltre 45 milioni di spesa. Si rileva unicamente un aumento di spesa nei comparti: sociale, scuola, protezione civile, ordine pubblico ed affari generali che Drenano ben il 63% del bilancio complessivo (34 milioni).

Come abbiamo scritto questo bilancio, proprio non ci piace, non per questioni ideologiche, non per questioni di casacca, non per “prese di partito”.

Non ci piace perché non dà progettualità all’ente, non parla di come si vogliono affrontare i problemi, non prova a ridurre la spesa (stiamo parlando del 1,5 % del totale), non guarda ad investimenti sul territorio, ma soprattutto non affronta le problematiche che in questi mesi sono emerse.

Questa “staticità” pare evidenziare invece la volontà di non voler risolvere le questioni che da più di un anno sono sul piatto, pensiamo che sia un errore voler “sfasciare” UCMAN, che invece, se ben gestita è senz’altro una risorsa per il territorio dei nove Comuni, nessuno escluso.

Per le motivazioni addotte, NOI SANFELICIANI all’interno del gruppo dei “CIVICI” è pronto a non votare questo bilancio, potendo cambiare responsabilmente orientamento unicamente qualora sia definito e concordato:

un programma dettagliato di investimenti sul territorio; un programma generale di revisione dell’ente (soprattutto nei settori che maggiormente impattano sul bilancio). un attento programma di uscita dall’ente del Comune di Mirandola, che sia il miglior compromesso per tutte le amministrazioni coinvolte.