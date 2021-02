Omicidio Rossella Placati, il compagno resta in carcere

BONDENO – Rimane in carcere perchè può scappare e inquinare le prove, ma potrebbe anche uccidere ancora. E’ con queste motivazioni, riporta la “Gazzetta di Modena”, che il giudice Vartan Giacomelli conferma la misura della carcerazione nei confronti di Doriano Saveri, compagno di Rossella Placati, la donna, che lavorava alla Haemotronic di Mirandola, uccisa lunedì 22 febbraio, nella propria abitazione, a Bondeno. Saveri, fermato nella mattinata di martedì 23 febbraio, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande degli investigatori, confermando solo quanto detto nel corso del primo interrogatorio, in cui si è dichiarato innocente.

