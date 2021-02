Pubblicato il nuovo numero del mensile online FocusUnimore

E’ uscito il secondo numero del 2021 di FocusUnimore, il periodico mensile online, dodicesimo della serie, realizzato dall’ateneo, come ricorda Unimore attraverso un comunicato stampa.

Grande attenzione in questo numero è dedicata a studentesse e studenti, una comunità che – come scritto nell’editoriale dai componenti del “Tavolo tecnico per i servizi agli studenti”, i dottori Emiliano Barbieri e Giuseppe Esposito, la professoressa Elisabetta Menetti e il professor Alessandro Ulrici – “rappresenta il fulcro attorno al quale l’Università organizza le proprie attività, programma i propri investimenti, plasma le proprie scelte”.

Voce, quindi, alle associazioni studentesche presenti negli organi accademici, che con Alessio Fania per Azione Universitaria e Alessio Dondi per Unione Universitaria – UDU commentano il momento particolare vissuto dai colleghi e dalle colleghe a seguito delle restrizioni sanitarie e la annunciata ripresa delle attività didattiche in presenza prevista per il prossimo 8 marzo.

La centralità assegnata da Unimore a studentesse e studenti viene poi declinata con dovizia nelle pagine interne, che ospitano ampi approfondimenti sul “Progetto di Orientamento di Ateneo” (POA), illustrato dalla prof.ssa Carla Palumbo, delegata per l’orientamento e il tutorato, sull’ormai imminente avvio (16 e 18 marzo) di “Unimore Orienta – l’Università si presenta”, sulle numerose attività sostenute dall’ateneo per estendere ed affermare il “diritto allo studio”, sullo sforzo per ampliare e organizzare l’offerta di corsi di laurea a “doppio titolo” attraverso partnership con Università straniere (di questo riferiscono il prof. Guido Goldoni, coordinatore della laurea magistrale in inglese in fisica, il prof. Massimo Baldini, presidente del corso di laurea in Economia e Finanza, e la prof.ssa Marina Vignola, presidente del corso di laurea in Economia e Marketing Internazionale), così come sull’intento di dare slancio internazionale e qualificare le attività post-diploma come sta facendo il corso di dottorato di Medicina Clinica e Sperimentale, diretto dal prof. Giuseppe Biagini.

Arricchiscono le pagine di questo numero la presentazione delle linee del programma Horizon Europe per il periodo 2021-2027 su ricerca ed innovazione e l’illustrazione del Centro di formazione e ricerca sulle emergenze (FIRE), sostenuto da Unimore, che sorgerà a Reggio Emilia e, infine, l’annuncio della conclusione lavori di sistemazione statica, che ha coinvolto nei mesi scorsi il Padiglione Morselli presso il Campus universitario San Lazzaro di Reggio Emilia.

Il numero del magazine – diretto dal prof. Thomas Casadei, delegato alla comunicazione di ateneo – si conclude con un omaggio al Coro dell’Università di Modena e Reggio, che nel 2020 ha coronato il traguardo di 20 anni di attività musicale e orchestrale, ripercorrendone le tappe ed i traguardi raggiunti, che sono andati ben oltre i confini locali.

