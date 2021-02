Ragazzi da Mirandola, Medolla e Cavezzo si organizzano per pulire le strade della Bassa. L’altro giorno si sono concentrati su via Uccivello, raccogliendo dieci sacchi di spazzatura.

Scrive la presidente dell’Unione Comuni Area Nord e sindaca di Cavezzo:

Buone notizie: un gruppo di ragazzi di Mirandola, Medolla e Cavezzo si sono organizzati per raccogliere i rifiuti sparsi in alcune aree dei comuni della Bassa. Oggi hanno pulito la zona in via Uccivello a Cavezzo, raccogliendo ben 10 sacchi di pattume. Si tratta di un’attività molto utile, che serve per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente.