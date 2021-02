Ravarino, interruzione del traffico in via Gilberti: prorogata fino al 26 febbraio

RAVARINO- A causa dei lavori di posa dei cavi elettrici interrati in via Gilberti, il traffico pedonale e veicolare sarà chiuso fino al 26 febbraio anziché al 19 febbraio come era stato deciso in un primo momento. Il divieto di transito è escluso per i cittadini residenti, i mezzi delle attività produttive e i servizi di soccorso.

I lavori interessano un tratto di 800 metri a partire dal metro 1100 dopo l’incrocio con via Sammartini fino a 850 metri prima dell’incrocio con la Strada Provinciale 568.

La segnaletica di avviso di cantiere e di divieto – necessaria a garantire la sicurezza della circolazione- sarà opportunamente posizionata in via Sammartini (all’incrocio con via Gilberti), in via Palazzina (all’incrocio con via Sammartini) e in via Gilberti (in prossimità dell’incrocio con la Strada Provinciale 568.

