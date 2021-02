Riscaldamento ko, previsti 3 giorni per i ricambi: asilo chiuso fino a giovedì a San Felice

Riscaldamento fuori uso all’asilo di San Felice. Non dovrebbe essere un grande problema visto che oggi c’erano 13 gradi e le temperature sono in rialzo fino a toccare i 19 gradi mercoledì. Ma il Comune ha deciso così.

Motivo: mancano i ricambi del sistema di riscaldamento e – secondo quanto si apprende- non è sufficiente lunedì per farli arrivare o andarli a prenderle, non è sufficiente martedì ma bisogna aspettare mercoledì. Risultato, l’asilo non riapre fino a giovedì, con buona pace delle centinaia di genitori che si trovano all’ultimo momento a dover risolvere il problema.

Spiegano dal Comune:

L’edificio che a San Felice sul Panaro in via Montalcini, 180 ospita Nido d’infanzia, Sezione Primavera e Hakuna Matata (servizi per bambini da 0 a 3 anni) resterà chiuso fino a mercoledì 24 febbraio incluso, a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento. L’ufficio tecnico del Comune, assieme alla ditta incaricata della manutenzione, è già al lavoro per riparare la rottura, ma la riapertura è subordinata alla disponibilità dei ricambi che occorrono per riparare il guasto.

