Risoluzione Taruffi-Amico (ER Coraggiosa): ok dell’Assemblea per la proroga dei licenziamenti

MODENA- Prolungare il blocco dei licenziamenti in scadenza il prossimo 31 marzo e prorogare i relativi ammortizzatori sociali: è ciò che chiedono i consiglieri di Emilia-Romagna Coraggiosa Igor Taruffi e Federico Amico nella risoluzione che giovedì 25 febbraio è stata approvata dall’Assemblea Legislativa.

La risoluzione, firmata anche da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle ed Europa Verde, fa sponda anche alle richieste ribadite dai sindacati che, nello steso giorno dell’approvazione in Assemblea, hanno messo in guardia a Bologna sul rischio di un aumento incontrollato della disoccupazione, allo scadere del blocco dei licenziamenti.

I dati provvisori dell’Istat parlano chiaro: nel mese di dicembre 2020 l’occupazione è già diminuita dello 0.4% rispetto al mese precedente (con un calo di 101mila unità). Rispetto all’anno precedente si registra una diminuzione dell’1,9% (con 444 mila occupati in meno). La flessione riguarda soprattutto le donne e i lavoratori (dipendenti e autonomi) di tutte le fasce d’età. Unica eccezione per gli over 50.

La risoluzione, quindi, sollecita il Governo su provvedimenti tempestivi anche per

Anche per questo, la risoluzione prende posizione anche sulla più stretta attualità, sollecitando il Governo ad assumere tempestivi provvedimenti anche per l’estensione del diritto ai congedi parentali per le famiglie che vivono in territori in cui sono stati assunte misure restrittive che comportino la chiusura delle scuole. Il lavoro è e sarà il banco di prova del Governo.

