San Possidonio, lo sfogo del sindaco:”E’ ancora possibile pensare allo sviluppo del nostro territorio?”

SAN POSSIDONIO- E’ piena di amarezza la nota stampa che il sindaco di San Possidonio, Carlo Casari, ha scelto di diramare. Preoccupazione per il futuro dell’Unione- alla luce dell’interminabile quanto inconciliabile Mirandolexit– e per le tematiche urgenti del territorio che hanno bisogno di soluzioni compatte e non di valutazioni discordi.

“Dopo la richiesta di Mirandola di uscire dall’Ucman ci sarà una nuova Unione di otto comuni ? C’è la volontà di continuare a offrire a questo territorio un futuro? O si pensa a un’Unione tecnica finalizzata alla sopravvivenza di servizi che come singoli comuni non abbiamo la capacità di gestire? E’ ancora possibile pensare allo sviluppo del nostro territorio? Questi sono gli interrogativi che come Sindaco mi pongo in questi giorni, dopo mesi che si discute in seno alla Giunta dell’Ucman senza ancora intravedere una soluzione.

Ieri ho ascoltato una preoccupante dichiarazione da parte dell’Assessore al Bilancio dell’Ucman durante la discussione sulla possibilità per il Ceas La Raganella di programmare i festeggiamenti per il 25° anno di attività, per il quale non abbiamo la forza e la sicurezza di programmare neppure un evento del genere.

E’ vero, ci sono alcune difficoltà a trovare un accordo tra noi Sindaci ma non credo sia giusto penalizzare una realtà come La Raganella, né trovo come motivazione plausibile quella meramente economica.

Tutti vediamo con i nostri occhi i danni causati dai cambiamenti climatici. Come pensiamo di affrontare tematiche così urgenti? Ringraziamo in questo modo l’indispensabile e prezioso lavoro di educazione ambientale fatto nelle nostre scuole in questi anni dal CEAS?

Oltre alla nostra coscienza anche la Regione stessa ci chiede di intervenire e di realizzare in tempi brevi azioni atte a mitigare i danni causati dal degrado ambientale e di intervenire sulla qualità dell’aria, per contrastare i danni causati dalle attività umane. Azioni a tutto tondo, per le quali abbiamo bisogno del supporto di tutte le aree interessate, ma che mostra come indispensabile e centrale il ruolo educativo”.