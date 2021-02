Scuola, Stefano Bargi (lega ER):”Prorogare i termini per gli asili nido alla luce dei tempi di verifica imposti dal Covid”

MODENA- Prorogare i termini dell’accreditamento degli asili nido al 31 dicembre 2021, consentendo ai soggetti pubblici e privati il tempo necessario all’adeguamento richiesto dalla normativa.

Lo chiede, con un’interrogazione alla Giunta Bonaccini, il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi rilevando che

“Il sistema di accreditamento voluto dalla L.R. 19/2016 prevede, oltre all’accertamento di requisiti di qualità, l’attivazione di un processo di adattamento degli strumenti a un livello territoriale ampio e coincidente con l’ambito del CPT (Coordinamento pedagogico territoriale). A causa della pandemia da Covid-19 molti enti locali della nostra regione si trovano in difficoltà a rispettare i termini per l’accreditamento fissati al 30 giugno 2021. Così come avvenuto per altre scadenze, una proroga dei termini almeno al 31 dicembre 2021, consentirebbe ai soggetti pubblici e privati una più adeguata preparazione al processo di accreditamento stesso”.

L’esponente leghista, nel suo atto ispettivo ricorda, che il D.lgs. 65/2017 stabilisce la competenza regionale per i requisiti dell’accreditamento degli asili nido pubblici e privati e la Legge Regionale 19/2016 individua le finalità dell’accreditamento (requisito indispensabile per i servizi privati e per l’accesso ai finanziamenti pubblici non regionali; condizione di funzionamento per i servizi pubblici).

Bargi rileva inoltre che la procedura di accreditamento parte dal Comune, coinvolge le Commissioni tecniche distrettuali e il Coordinamento pedagogico territoriale: un iter che è sempre stato inappuntabile ma che, a causa della pandemia, è stato rallentato. Per questa ragione Bargi, “così come avvenuto per altre scadenze” chiede alla Giunta regionale “se intenda attivarsi per prorogare i termini dell’accreditamento al 31 dicembre 2021”.

