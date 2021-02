SETA, corsa 410 Camposanto-Finale, situazione risolta

CAMPOSANTO – Nota della sindaca di Camposanto Monja Zaniboni sulla corsa 410 Camposanto-Finale:

In merito ai disagi sollevati le settimane scorse relativi al trasporto scolastico della linea 410 Camposanto-Finale e ritorno, ho incontrato ad inizio settimana il Responsabile del controllo esterno di Seta, il sig. Blasi che mi ha comunicato i dati rilevati la settimana di monitoraggio. La situazione risulta risolta.

Gli autobus a disposizione da Camposanto a Finale sono 4, due di 12 metri e 2 di 14 m. Tre sostano alla fermata Camposanto Cimitero e tre al Terminal di Camposanto. In allegato potete vedere i dati della capacità di carico al 50 %, quanti passeggeri erano a bordi e quanti posti erano ancora a disposizione.

Anche da Finale a Camposanto le corse sono 4 e se si tiene conto anche della corsa delle 12 30 diventano 5.

Ringrazio Seta per essersi presa in carico le segnalazioni in modo tempestivo e l’Amministrazione rimane a disposizione per qualsiasi necessità in merito.