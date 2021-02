Soliera, in memoria del dottor Giuseppe Loschi, donati due defibrillatori a Croce Blu e 118

MODENA – Nel corso della mattinata di mercoledì 24 febbraio, nella sede della Croce Blu di Modena, si è svolta la cerimonia di consegna due defibrillatori, donati alla Croce Blu e al 118 dall’associazione “Giuseppe Loschi – Beppe nel cuore”, in memoria del dottor Giuseppe Loschi, ex medico sociale del Modena calcio, di Soliera, scomparso nel 2019 in seguito ad un arresto cardiaco, all’età di 37 anni. Nel corso della cerimonia, sono intervenuti la moglie del dottor Loschi, Isabella Faenza, presidentessa dell’associazione “Giuseppe Loschi – Beppe nel cuore”, due operatori di Croce Blu e 118, in rappresentanza delle due associazioni, i soccorritori di Giuseppe Loschi, che hanno provato, inutilmente, a rianimarlo dopo l’arresto cardiaco e l’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Modena, Roberta Pinelli, in rappresentanza del sindaco Muzzarelli, oltre alla direttrice sanitaria dell’Azienda Usl di Modena, Silvana Borsari.

Le parole di Carola Bernabei, infermiera, una delle prime soccorritrici del dottor Loschi:

Queste, invece, alcune foto della cerimonia di consegna di due defibrillatori al 118 e alla Croce Blu Modena:

La direttrice sanitaria dell’Azienda Usl di Modena, Silvana Borsari, a margine della cerimonia, ha anche fornito un aggiornamento sulla situazione vaccini in provincia di Modena:

“Stiamo vaccinando in tutti i punti distrettuali di vaccinazione gli ultra-ottantacinquenni; stiamo procedendo molto meglio di quanto pensavamo. Tutti sono molto ligi al dovere. Dal primo marzo cominceranno le prenotazioni per gli ultra-ottantenni. L’unico limite che abbiamo riguarda l’arrivo dei vaccini, inferiore rispetto a quello che è il bisogno. La campagna degli over 80 andrà, quindi, avanti alcuni mesi. Sta, inoltre, procedendo la possibilità di prenotare il vaccino presso i medici di base da parte del personale scolastico. Le vaccinazioni inizieranno nei prossimi giorni. Le dosi di Astrazeneca sono disponibili, stiamo aspettando il consenso informato da parte dell’azienda. I casi di Covid sono stabilmente in aumento, stiamo valutando giorno per giorno la situazione dei posti letto. I ricoveri stanno aumentando nuovamente, quindi dovremo riconvertire dei reparti ospedalieri”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017