Assessore a San Felice proveniente da un altro Comune? Il Pd alza le barricate

SAN FELICE – Il segretario del Pd di San Felice Nicolò Guicciardi commenta le voci che stanno circolando sulla possibilità che un amministratore di un altro Comune venga chiamato a fare l’assessore a San Felice. Ecco la sua dichiarazione:

“Sono già diversi giorni che circolano voci sulla possibilità che venga incaricato come nuovo assessore/vicesindaco del Comune di San Felice sul Panaro un attuale amministratore proveniente da un altro Comune. Ci auguriamo che questa sia soltanto una chiacchiera priva di fondamento, perché siamo pienamente convinti che in una comunità di 11mila persone siano tanti i sanfeliciani autorevoli e di qualità, con tutte le carte in regola per poter amministrare al meglio il nostro Comune conoscendo a fondo il nostro paese, le esigenze dei nostri concittadini e le questioni ad oggi aperte. Dovesse concretizzarsi questa ipotesi, ci sia consentito di dire che sarebbe una pesante sconfitta, non tanto per un’amministrazione che ha già visto due assessori dimissionari lo scorso anno, quanto per tutta la nostra comunità in un momento delicato, difficile ed incerto”.