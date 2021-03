Bomporto, il Ponte Nuovo si tinge si lilla contro i disturbi alimentari

BOMPORTO- I disturbi alimentari rappresentano un problema sociale troppo spesso taciuto, che in Italia coinvolge 2 milioni e 665mila giovani, dei quali solo il 10% riesce a chiedere aiuto.

Per sensibilizzare alla lotta contro i disturbi alimentari, prima causa di morte tra gli adolescenti, l’Associazione nazionale comuni italiani e l’associazione Never Give Up promuovono la campagna nazionale “Fiocchetto Lilla” per porre al centro dell’attenzione disturbi dell’alimentazione quali bulimia e anoressia, alla quale anche il Comune di Bomporto ha scelto di aderire.

Per condividere il messaggio lanciato dall’iniziativa, lunedì 15 marzo, in occasione della terza edizione della Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, il Ponte Nuovo di Bomporto sarà illuminato di lilla, colore scelto dagli organizzatori per sottolineare anche visivamente l’impegno contro i disturbi alimentari. La comunità di Bomporto vedrà così colorarsi di lilla uno dei suoi simboli, per dire a tutti i ragazzi e alle ragazze che non sono soli in questa battaglia.

