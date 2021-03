Camposanto, in programma interventi alle condotte fognarie e all’illuminazione pubblica

CAMPOSANTO – La sindaca di Camposanto, Monja Zaniboni, attraverso la pagina Facebook dell’amministrazione comunale, ha fornito aggiornamenti sui lavori in programma alle condotte fognarie in piazza Gramsci e su quelli di efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Di seguito, il contenuto del suo post:

Dall’8 marzo fino a fine aprile ci sarà una modifica della viabilità a fasi di avanzamento lavori per l’apertura di un cantiere per lavori di manutenzione straordinaria che servirà per il rinnovo e l’estensione dei reticoli fognari in piazza Gramsci. Il sopralluogo è già stato effettuato dalla ditta affidataria ed dal comandante del presidio di Camposanto, Boni Vincenzo, nei giorni scorsi. Inoltre, In seguito al contributo assegnato al nostro comune dal decreto n. 34 del 2019 continuano gli interventi di efficientamento energetico in ulteriori zone del comune di Camposanto che si stanno effettuando in questi giorni. Le aree di intervento sono: