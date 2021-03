Camposanto, riparazione del riscaldamento alla scuola primaria e alla palestra di via Panaro

CAMPOSANTO – Sono in programma, a Camposanto, interventi di riparazione agli impianti di riscaldamento presso la scuola primaria del paese e presso la palestra situata in via Panaro. Preso atto che, in entrambi gli impianti, il riscaldamento risultava attualmente non funzionante, il Comune di Camposanto, attraverso la determinazione del Responsabile del servizio del 24 febbraio scorso, ha dato il via libera all’affidamento e all’esecuzione dei lavori di riparazione, al fine di dare continuità sia al servizio scolastico che a quello della palestra. Il costo totale dei lavori sarà di poco superiore ai 1.500 euro.

