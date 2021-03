Carpi, va a fuoco un appartamento: evacuato l’intero palazzo

CARPI- Dal primo pomeriggio di martedì 9 marzo i Vigili del fuoco sono impegnati a Carpi, per l’incendio di un appartamento al quarto piano in via Unione Sovietica 4.

In via precauzionale il palazzo è stato evacuato portando all’esterno 15 persone. Una madre con i tre figli è stata affidata ai sanitari del 118 per accertamenti.

Al momento la situazione sembra sotto controllo e l’incendio estinto. Sono però ancora in corso le operazioni di verifica.

