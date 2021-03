Cordoglio per la scomparsa di Raoul Casadei, se ne è andato il Re del liscio

Anche Filippo Molinari, ex sindaco di Medolla, commenta con queste parole, sul suo profilo Facebook, la scomparsa del musicista:

“Il liscio non è “robetta”. Il liscio è il nostro folk. Racconta le nostre radici contadine, le feste nell’aia, l’animazione delle nostre piazze. Il liscio è la mia nonna, mia zia e mia mamma che mi insegnano a ballare (ebbene sì, so ballarlo il liscio e me ne vanto:) è pop prima della omologazione di massa, popolare in senso commovente. Oggi che muore Raoul Casadei mi sembra sia morta ancora la mia nonna, la sua memoria, le nostre radici. Che la terra gli sia lieve”.