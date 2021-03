Luci e lampeggianti: attraversamenti pedonali più visibili e sicuri

CARPI- Sono stati completati i lavori per rendere più sicuri alcuni attraversamenti pedonali di strade urbane ed extraurbane: in particolare, l’impresa in carica ha terminato l’installazione e l’attivazione degli ultimi corpi illuminanti, delle tabelle retroilluminate e dei lampeggianti nelle seguenti vie:

via Carlo Marx, davanti alla parrocchia di Quartirolo;

Strada Provinciale “468 di Correggio”, Motta (San Marino);

via Chiesa a Cortile;

via Volta, presso la rotatoria di via Giovanni XXIII;

via Tre Febbraio, uscita parco delle Rimembranze all’intersezione con via Molinari;

È stata completata anche l’illuminazione del passaggio pedonale di via Garagnani, nel nodo Carducci e Volturno, ma questa rimarrà spenta fino a che non sarà completato l’attraversamento nella posizione definitiva (sistemazione prevista per fine aprile).

