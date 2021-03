Lutto a Finale Emilia per la morte di Daria Bergamini

FINALE EMILIA- Non ce l’ha fatta, purtroppo, Daria Bergamini: la mamma di 45 anni ricoverata d’urgenza per un aneurisma all’ospedale di Cona la settimana scorsa. Lo scorso gennaio i primi segnali che qualcosa non andava: gli svenimenti improvvisi e le perdite di conoscenza avevano dato il via a una serie di visite specialistiche che però avevano dato tutte esito negativo.

Mercoledì 3 marzo l’improvviso peggioramento: Daria era svenuta al banco frutta del mercato di Finale dove lavorava con il fratello Gianluca.

Mezz’ora dopo la drammatica notizia dell’aneurisma e lunedì 8 marzo, purtroppo, il decesso.

Daria Bergamini lascia il marito Francesco e la piccola Cloe, di appena quattro anni.

