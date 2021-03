Medolla, continuano i problemi a rete telefonica e internet

MEDOLLA – Sono proseguiti anche nei giorni scorsi, riporta la “Il Resto del Carlino”, i problemi alla rete telefonica e a quella Internet, che hanno caratterizzato le ultime due settimane a Medolla, a causa di un guasto alla linea Telecom. Guasto che sta creando notevoli disagi alla popolazione del Comune, in diversi ambiti: dalle aziende in difficoltà con la contabilità, ai ragazzi, a cui è divenuto più difficile seguire le lezioni in Dad, ai medici, che, soprattutto in un periodo di emergenza come quello attuale, in cui la provincia di Modena è diventata zona rossa, faticano a prescrivere ricette e richiedere tamponi. Il sindaco di Medolla, Alberto Calciolari, è intervenuto sulla situazione con un post sul proprio profilo Facebook, in cui spiega che “da informazioni aggiornate al pomeriggio di mercoledì 3 marzo, il danno alla linea che ha causato il disservizio (riscontrato in Via Piave) verrà risolto entro venerdì 5 marzo: tutte le utenze verranno quindi ripristinate definitivamente”.

