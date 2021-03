Nonantola, vent’anni dal primo numero della rivista “Memorie”

NONANTOLA- Esce in questi giorni il numero 20 della rivista annuale “Memorie”, edita dal Fiorino di Modena per conto del Centro Studi Storici Nonantolani e dell’Archivio Abbaziale di Nonantola.

“Sono trascorsi vent’anni dal primo numero di Memorie e per tutti noi è un importante traguardo raggiunto- spiega il presidente del Centro Studi Storici Nonantolani Giorgio Malaguti- In questa occasione si è deciso, sperando così di fare cosa utile, di riportare l’indice cronologico dei vari numeri della rivista integrandolo con un indice per autori”.

Il numero 20 è un numero speciale di oltre 200 pagine con approfondimenti e saggi dei seguenti autori: Paolo Golinelli, Diana Neri, Francesca Foroni, Domenico Cerami, Carlo Castagnani, Mauro Calzolari, Dimer Baincani, Aldo Zoboli, Giovanni Maria Sperandini, Argia Zoboli, Eleonora Bianchini, Giorgio Malaguti e Gianluca Pellacani.

La pubblicazione è dedicata a monsignore Francesco Gavioli, fondatore e animatore del rinnovato interesse per gli studi di storia locale e in particolare di Nonantola.

Causa Covid-19 non sarà possibile organizzare una presentazione pubblica, ma sarà possibile prenotare la rivista scrivendo all’indirizzo di posta elettronica centrostudinonantola@libero.it dopo avere eseguito un bonifico bancario come contributo di 15€ + 3€ per spese postali.

Questi i dati:

Beneficiario– Centro Studi Storici Nonantolani, via San Rocco 19/A, 41015 Nonantola (MO) Banca– BPER filiale di Nonantola, via Roma 41, 41015 Nonantola (MO) Iban– IT34T0538766890000000808926

Inoltre chi vuole rinnovare la quota o iscriversi per l’anno 2021 deve effettuare, sempre allo stesso Iban, un versamento di 30€.

Le pubblicazioni del Centro Studi sono consultabili sul sito:

www.centrostudinonantola.it

