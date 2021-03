Omicidio Rossella Placati, iniziano l’autopsia e l’analisi dei cellulari

MIRANDOLA – Dopo l’ufficialità della nomina, che avverrà nel pomeriggio di giovedì 4 marzo, il medico legale Rossella Snenghi, di Padova, inizierà l’autopsia sul corpo di Rossella Placati, la donna, operaia dell’azienda Haemotronic di Mirandola, trovata morta nella propria abitazione di Bondeno il 22 febbraio scorso. Come riporta la “Gazzetta di Modena”, inoltre, martedì 9 febbraio verrà eseguita la perizia sui cellulari di Rossella Placati e del compagno Doriano Saveri, al momento in carcere come unico sospettato dell’omicidio. In particolare, il cellulare di Saveri, che continua a proclamarsi innocente, potrà far luce sui movimenti e sugli spostamenti dell’uomo nelle ore in cui sarebbe avvenuto l’omicidio.

