Pedone investito sulle strisce a Cavezzo: è grave

CAVEZZO – E’ in gravissime condizioni il pedone che è stato investito nel pomeriggio di lunedì 1 marzo a Cavezzo. L’uomo, un ottantenne, attorno alle 4 del pomeriggio stava attraversando la strada in centro, su via Cavour, quando è stato travolto da una Ford Focus guidata da un 60enne.

L’autista non ha proprio visto il pedone attraversare: ha spiegato che in quel momento aveva la luce del sole proprio ad altezza occhi, lo ha travolto senza rendersene conto.

L’anziano è caduto e ha battuto la testa, con una trauma cranico preoccupante, data anche l’età, è stato portato a Baggiovara dall’ambulanza prontamente arrivata con l’automedica.

Sul posto la Polizia locale di Cavezzo.

