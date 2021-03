Riaprono le scuole fino alla prima media, anche in zona rossa

MODENA- Un attesissimo sospiro di sollievo per genitori e piccoli alunni: ritorno in classe, in presenza, per i ragazzi fino alla prima media, anche in zona rossa. Asili nido, elementari e prima media ripartiranno, quindi, subito dopo le festività di Pasqua.

La conferenza stampa del presidente Draghi ha illustrato poi quelle che saranno le norme anti contagio per le settimane successive alla Pasqua: confermato il “sistema a colori” delle Regioni. Ma nessuno tornerà in zona gialla prima del 30 aprile.

Le nuove misure entreranno in vigore con un decreto legge dopo Pasqua, da mercoledì 7 aprile.

