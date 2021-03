Soliera, gli agricoltori contro il percorso ciclopedonale: il sindaco Solomita risponde

SOLIERA- Il percorso ciclopedonale di nuova progettazione non piace agli agricoltori di Soliera: rovinerebbe i terreni e comporterebbe una serie di criticità come l’impedimento dei trattamenti fitosanitari ( in quanto vige l’obbligo del rispetto fino ai 50 metri dal percorso ciclabile) e dell’attività venatoria.

Il dissenso degli agricoltori è stato stato direttamente recapitato al sindaco di Soliera Roberto Solomita con una lettera inviata dal presidente del Comitato Secchia Massimo Silvestri a nome dei colleghi agricoltori.

La risposta del sindaco non si è fatta attendere e su Facebook spiega così le sue motivazioni:

“In coerenza con gli impegni assunti nel programma con cui sono stato eletto, abbiamo approvato uno studio di fattibilità per la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali integrati che colleghino i centri urbani (Soliera capoluogo, Limidi, Sozzigalli e Appalto) al loro interno, tra di loro e con Modena e Carpi.

Voglio rassicurare i solieresi e gli agricoltori che non abbiamo alcuna intenzione di “danneggiare i campi” o le attività agricole al contrario di quanto sostiene questo sedicente “comitato Secchia”. Prima di procedere alla fase esecutiva della progettazione abbiamo anche intrapreso un percorso di condivisione con tutte le associazioni di rappresentanza degli agricoltori: il 18 febbraio scorso è stato presentato loro il progetto e siamo in attesa di ricevere le eventuali osservazioni che abbiamo invitati a trasmetterci formalmente.

Entro l’anno completeremo la progettazione esecutiva per poi procedere ai lavori nel 2022, non vedo l’ora di potere realizzare l’obiettivo di avere un territorio interamente connesso con percorsi ciclabili e pedonali!

