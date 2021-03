Un milione e 240 mila euro per mettere in sicurezza le strade a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Un milione e 240 mila euro arriveranno al Comune di San Felice sul Panaro per finanziare interventi di messa in sicurezza del territorio. L’Amministrazione comunale ha infatti partecipato a un bando statale presentando nove progetti che sono stati tutti accettati e finanziati.

Nel dettaglio – spiega l’amministrazione comunale- si tratta di un primo stralcio di 980 mila euro per cinque interventi (messa in sicurezza della viabilità di via Galeazza, di via Canina Bosco, della ciclabile di via Circonvallazione nord, nel tratto tra le vie Campo di Pozzo e Galeazza, della ciclabile alla intersezione tra le vie Repubblica e Ronchetti e del tratto di via Granarolo in località Scavrona) e di un secondo stralcio di 260 mila euro per ulteriori quattro interventi sui cimiteri cittadini e sui ponti stradali di competenza comunale.

«Si tratta di interventi importanti e attesi che ci consentiranno di mettere in ulteriore sicurezza il territorio del nostro Comune – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Bocchi – prosegue così il nostro costante impegno per migliorare San Felice sul Panaro».

