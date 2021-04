500 grammi di hashish nascosti in casa tra i biscotti: 20enne arrestato dai Carabinieri

MODENA – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 20enne italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, con il suo atteggiamento sospetto aveva attirato l’attenzione dei militari, i quali hanno deciso di approfondire il controllo presso l’abitazione. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 500 grammi di hashish, nascosti in un pacco contenente dolciumi: in particolare, i cinque panetti da 100 grammi erano stati arrotolati nel cellophane con dei biscotti, con lo scopo di eludere i controlli e coprire l’odore della sostanza. Venduta al dettaglio, avrebbe fruttato tra i cinque e i diecimila euro. Nello stesso frangente, venivano posti sotto sequestro altri 12 involucri di hashish presenti nella camera da letto, nonché un bilancino di precisione e un coltello. Espletate le formalità di rito, la persona è stata posta agli arresti domiciliari. Nel corso della direttissima veniva convalidato l’arresto.

