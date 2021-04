“80” voglia di Carpi: la piazza, le sfitty e i paninari

CARPI- I febbrili anni ’80: l’Italia vince il mondiale di calcio in Spagna, nasce la new wave italiana a Bologna ma soprattutto impazza il fenomeno dei “paninari” (che l’attore Enzo Braschi porta in tv nella famosa trasmissione Drive In).

Particolarmente influenzati dal cinema statunitense e dagli spot pubblicitari trasmessi dalle televisioni commerciali- in forte espansione proprio in quegli anni- “paninari” e “sfitty” (la controparte femminile) hanno rappresentato un vero simbolo degli anni ’80: ossessionati dall’abbigliamento griffato e con un pittoresco linguaggio “in codice” che rimarrà nella storia delle sottoculture giovanili, i paninari hanno senza dubbio segnato un’epoca.

Un prezioso pezzo di repertorio del gergo “paninaro” è stato pubblicato sulla pagina Facebook di “Commenti memorabili” (fenomeno del web che raccoglie le storie, i video e i commenti più divertenti in circolazione): una “lettera-testimonianza degli anni ’80 in una Carpi invasa da Paninari” pubblicata, probabilmente, su una delle riviste emblema di quegli anni come Il Paninaro, Sfitty e Wild Boys.

In tanti avranno “parafrasato” con nostalgia il messaggio del Nanni “El Montana” e, tra un “galla” e uno “smerba“, si saranno immaginati con lo zainetto Invicta e il registratore a cassette portatile Sony Walkmen.

Altri, invece, avranno letto con “l’incapacità di comprendere” questi lemmi oscuri, trovandoli quanto meno curiosi.

In ogni caso l’effetto “macchina del tempo” è assicurato e solo a nominarli, gli anni ’80, richiamano la nostalgia.

