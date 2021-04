Anpi Modena presenta il progetto “Memoriale della Resistenza Modenese”

Un appuntamento particolarmente significativo quello di sabato 24 aprile nell’ambito di “LIBRI & AUTORI”, rassegna letteraria a cura dell’ ANPI Provinciale Modena. Alle ore 18,30, in diretta sulla propria pagina Facebook e sulla piattaforma Zoom, ANPI Provinciale Modena presenta il progetto “Memoriale della Resistenza Modenese”. Di seguito, il comunicato stampa che presenta l’evento:

“Un’iniziativa importante, destinata a lasciare un segno nella vita, nella storia di Modena e di tutto il suo territorio. La nostra democrazia e la Costituzione sono scaturite dal sacrificio, dall’impegno politico e civile di Uomini e Donne che hanno dapprima combattuto, e non solo con le armi, il Fascismo e poi, conquistata la Libertà, hanno contribuito alla ricostruzione democratica e sociale di questo Paese. Con il passare del tempo, la naturale, scomparsa, purtroppo, di gran parte dei protagonisti di quel periodo storico terribile prima e stimolante poi, richiede, mai come in questo momento storico, la necessità di non disperdere il patrimonio di memoria e valori che questi Uomini e Donne ci hanno lasciato.

Il Memoriale della Resistenza Modenese è una iniziativa che vuole raccogliere, catalogare e mettere poi a disposizione, sul proprio sito, il materiale repertato. Non solo ciò che è riconducibile a chi ha combattuto nelle formazioni partigiane ma anche chi ha operato una Resistenza civile, gli IMI, i perseguitati politici. Insomma, gli antifascisti. Un lavoro impegnativo che si avvarrà del materiale già in possesso dell’ANPI ma per la cui realizzazione si chiede il supporto degli organi d’informazione con cui poter far conoscere questo progetto e reperire documenti e testimonianze che magari giacciono sepolte e quasi dimenticate ridando loro vita e dignità. C’è ancora tanto da conoscere, da portare alla luce e grazie all’iniziativa “Testimoni dei Testimoni” , progetto nel progetto, Modena e il suo territorio potrà scrivere e conoscere altre pagine della sua storia democratica”.

L’appuntamento di sabato 24 aprile sarà coordinato da Chiara Russo, direttrice responsabile di “Resistenza & Antifascismo Oggi” ed interverranno: Lucio Ferrari, presidente dell’ANPI Provinciale Modena, che illustrerà il progetto, Claudio Silingardi, vicepresidente dell’Istituto Storico di Modena e Riccardo Masetti dello SPI-CGIL.

Ampio spazio anche ad altri “Protagonisti “: alcuni contributi filmati di testimonianze raccolte recentemente. Per partecipare occorre scaricare l’ App ZOOM e collegarsi, non prima delle ore 18.20 di sabato 24 aprile 2021, cliccando sul seguente link:

JoinZoomMeeting https://us02web.zoom.us/j/5108578207?pwd=b0RYc3Y2RndDRXNBUWxHc2hCU21EZz09

La diretta dell’iniziativa può essere seguita (o vista successivamente) sulla pagina Facebook di ANPI MODENA.

