Avevano ottenuto il reddito di cittadinanza con false certificazioni: scoperti tre furbetti

SASSUOLO – I Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno scoperto una truffa ai danni dello Stato legata alla illecita percezione del reddito di cittadinanza. Tre cittadini rumeni dopo aver ottenuto false attestazioni e certificazioni sui requisiti per ottenere il reddito cittadinanza (essere residenti da più di 10 anni in Italia di cui gli ultimi due in maniera consecutiva ed avere un reddito previsto dalla normativa inferiore ai 10.000 €), si sono portati in un ufficio postale del centro di Sassuolo laddove hanno ritirato le rispettive carte, sulle quali erano già stati accreditati rispettivamente 500, 2.300 e 1.900€. I tre sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per truffa ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

