Caf Cisl: “Problema nel 730 per molti modenesi a causa di spese non tracciabili”

Sono molti più del previsto i modenesi, soprattutto pensionati, che l’anno scorso hanno pagato in contanti alcune spese che possono detrarre solo se il pagamento è tracciabile. A rilevare il fenomeno e a renderlo noto tramite un comunicato stampa è il Caf (Centro assistenza fiscale) Cisl Emilia Centrale, che tra Modena e Reggio assiste ogni anno oltre 70 mila cittadini nella compilazione della dichiarazione dei redditi.

“A gennaio 2020 è entrata in vigore una norma che prevede siano detraibili al 19% (cioè vanno a diminuire l’Irpef dovuta) solo le spese tracciabili, quelle cioè pagate con assegno, bonifico bancario, carta di credito o bancomat – spiega il responsabile del Caf Cisl Emilia Centrale Franco Saracino – Parliamo, per esempio, delle spese mediche, quelle per l’iscrizione dei figli alle scuole superiori, università e attività sportive, gli affitti per gli studenti fuori sede, le spese funebri, i contributi per le badanti e altre. Si possono, invece, pagare ancora in contanti le medicine e detrarre la relativa spesa presentando gli scontrini fiscali della farmacia. Abbiamo cominciato la campagna fiscale il 6 aprile e in queste due prime settimane ci siamo accorti che molti cittadini, soprattutto anziani, l’anno scorso hanno continuato a pagare in contanti le spese per la cui detraibilità è invece necessaria la tracciabilità”.