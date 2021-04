Cena “No mask”: 57 multati e locale chiuso

MODENA- E’ successo sabato 24 aprile a Modena, nella pizzeria di Hermes Ferrari, il ristoratore emiliano noto per essers i presentato vestito da “sciamano” durante le proteste davanti a Montecitorio.

Come riportato dalla stampa locale, gli agenti della Digos e il personale della polizia locale, si sono presentati intorno alle 20 alla pizzeria e hanno multato i 57 attivisti con una sanzione di 400 euro ciascuno.

Sanzione di 400 euro anche per il ristoratore e obbligo di chiusura di 5 giorni che: obbligo che, come lui stesso ha dichiarato, non verrà rispettato.

fonte: Ansa

