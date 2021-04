Covid, in una settimana 25 contagi in più a San Felice, il sindaco: “Dovete rispettare le norme”

SAN FELICE SUL PANARO – Una crescita che il sindaco definisce “importante” dei contagi nel Comune di San Felice, e una preoccupazione che corre sui social. Cosa sta succedendo a San Felice? Il Coronavirus sembrerebbe dimenticato, ma non è così: lo dimostrano i nuovi contagi di cui ogni giorno viene data notizia.

Stando ai numeri diramati dall’Asl e riportati dall’Amministrazione di San Felice, le persone attualmente positive al Coronavirus in isolamento domiciliare a San Felice salgono a 69, 25 in più rispetto alla settimana scorsa. Resta invariato, invece, il numero dei ricoverati in ospedale:11.

Sessantacinque casi in più in sette giorni sono in linea con quel che accade nella nostra provincia, che viaggia al ritmo di circa 1400 nuovi casi a settimana. E c’è da dire che se un boom di contagi c’è stato nelle ultime ore i numeri ufficiali lo riporteranno tra qualche giorno.

La situazione ha comunque spinto il sindaco Miche Goldoni a fare il punto della situazione e ricordare ai sanfeliciani l’importanza delle norme anti- contagio, cosa che non fa mail male.

Ecco le parole del sindaco:

“Sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile e dell’Asl di Modena, le persone in isolamento precauzionale domiciliare sono 83, 45 in più rispetto alla settimana scorsa. Le persone positive al Coronavirus in isolamento domiciliare sono 69, 25 in più rispetto alla settimana scorsa. Le persone positive al Coronavirus ricoverate in ospedale sono 11, il numero è rimasto invariato rispetto alla settimana scorsa. L’Asl ci ha segnalato anche un decesso che ha colpito la nostra comunità a causa del Covid, per questo motivo a nome dell’Amministrazione e della cittadinanza esprimo le più sentite condoglianze ai familiari. I dati che ho appena fornito dimostrano che c’è stata una crescita importante dei dati che riguardano il Covid, vi invito a rispettare le norme anti- Covid il più possibile: igienizzare le mani, mantenere il distanziamento sociale e usare la mascherina sia all’aperto che al chiuso. In attesa che la campagna vaccinale, che a San Felice inizierà il 26 aprile, possa dare i frutti sperati”.

