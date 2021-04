Croce Rossa, 18 nuovi soccorritori istruiti dal finalese Osvaldo Di Nardo

“È stato per me un onore ed una stupenda esperienza dirigere il corso per operatori di trasporto sanitario di Riccione. Come volevasi dimostrare, i romagnoli hanno quella marcia in più! Mesi intensi di coordinazione con colleghi, di distanze da mantenere ma esercitazioni da fare, di range da tenere, e dover portare tutti a sostenere un esame per nulla banale. Abbiamo alzato l’asticella della formazione… ma il risultato è stato più che ottimo! Grazie mille per quello che mi avete dato”.