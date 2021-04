Da Carpi il sindaco Bellelli a Greco di Mirandola: “Il 25 aprile non è una festa di parte”

le scrivo per per esprimere il mio stupore a leggere quest’oggi la notizia che durante le celebrazioni della Festa della Liberazione, al canto di “Bella Ciao” si sia tolto la fascia ed abbia abbandonato la manifestazione. Sconcertato per due ragioni. La prima è molto semplice: Lei come il sottoscritto, è stato eletto e non “nominato”dal Governo come accadeva con i Podestà. Questo è stato possibile grazie al sacrificio di donne e uomini che hanno pagato con la vita la loro lotta per la libertà del Paese. Un tributo di sangue che è testimoniato dalla moltitudine di cippi sparsi sul nostro territorio, anche nel Comune che Lei amministra. In secondo luogo il mio disagio è dovuto al fatto che lei se ne sia andato durante il canto spontaneo della Piazza, quella “Bella Ciao”, che riassume in modo semplice i valori ed i sacrifici che i partigiani fecero. Una canzone riconosciuta come inno della Resistenza, e che non a caso è stata suonata durante le celebrazioni ufficiali alla presenza delle più alte cariche dello Stato.