Emilia-Romagna in zona gialla da lunedì 26 aprile

L’Emilia-Romagna tornerà in zona gialla a partire da lunedì 26 aprile. Ad ufficializzare il “cambio di colore” della regione è il presidente Stefano Bonaccini con un post su Facebook, in attesa della conferma, prevista per le prossime ore, da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, in seguito al report dell’Istituto Superiore di Sanità. Di conseguenza, anche in Emilia-Romagna, potranno riaprire, tra le altre attività, ristoranti all’aperto, a pranzo e a cena, cinema e teatri. Qui tutte le nuove regole e le riaperture previste dall’ultimo decreto del Governo per le regioni in zona gialla, a partire dal 26 aprile

