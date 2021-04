Europa Verde, il 25 aprile diretta streaming per celebrare Liberazione e chiedere stop a fonti fossili

Attraverso un comunicato stampa, i Verdi-Europa Verde Emilia-Romagna presentano un evento, previsto per domenica 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, in diretta streaming sulla propria pagina Facebook:

“Anche quest’anno i Verdi-Europa Verde Emilia-Romagna festeggeranno il 25 Aprile, una data sacra e fondativa della Repubblica italiana che celebra la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Rinnoveranno quindi l’omaggio a chi ha combattuto per conquistare libertà e democrazia. Quest’anno però il 25 aprile dei Verdi avrà un significato in più grazie alla non stop ecologista organizzata per invocare un’altra liberazione per l’Italia e il mondo intero: la fuoriuscita dall’era delle fonti fossili per combattere l’emergenza climatica e garantire anche e alle generazioni future la possibilità di vita sulla Terra.

La data di questo evento non è stata scelta a caso per un altro motivo: Italia Carbon free si terrà nelle ore che precederanno la presentazione a Camera e Senato del Piano nazionale di ripresa e resilienza del governo, uno strumento strategico per la svolta verde dell’Italia. Sarà quindi l’occasione per raccogliere e diffondere le voci e le valutazioni del PNRR da parte del mondo delle associazioni ambientaliste, della scienza, della politica Verde nazionale ed europea, dei territori.

Tante voci per dire insieme: Italia carbon free! Liberi dal fossile! L’evento di domenica 25 aprile si aprirà alle ore 10, in diretta online sulla pagina FB dei Verdi – Europa Verde Emilia-Romagna. Introdurrà e coordinerà i lavori Silvia Zamboni, co-portavoce Verdi-Europa Verde Emilia-Romagna, capogruppo di Europa Verde e vicepresidente dell’Assemblea legislativa Emilia-Romagna. A seguire gli interventi di:

– nella sezione Voci delle associazioni:

Stefano Ciafani, presidente Legambiente

Giuseppe Onufrio, direttore Greenpeace

Maria Grazia Midulla, responsabile nazionale Clima Energia del Wwf

Sergio Andreis, Kyoto Club/Sbilanciamoci

– nella sezione voci del mondo Verde europeo e nazionale:

Angelo Bonelli, coordinatore esecutivo nazionale Federazione dei Verdi

Eleonora Evi, europarlamentare European Greens

Alexandra Geese, europarlamentare European Greens

Rossella Muroni, deputata Facciamo Eco/Federazione dei Verdi

– nella sezione voci del mondo della scienza:

Vincenzo Balzani, Università di Bologna, coordinatore comitato scienziati Energie per l’Italia

Leonardo Setti, Università Bologna, Comunità Energetiche

– nella sezione voci dei territori:

Simona Larghetti, Consulta della bicicletta Bologna, Salvaiciclisti

Enrico Ottolini, Coop Sociale Cigno Verde, Parma

Natale Belosi, Reca Rete di associazioni e comitati per l’ambiente Emilia-Romagna

Conclusioni di Paolo Galletti, co-portavoce Verdi-Europa Verde Emilia-Romagna”