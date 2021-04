Fanti e Connola (Pd): “Bene l’avvio dei lavori per la ciclabile Ganaceto-Appalto”

GANACETO, APPALTO – Il segretario del Circolo Pd Madonnina – Quattro Ville Gianluca Fanti e la consigliera comunale Lucia Connola, anche come cittadina residente proprio in zona Quattro Ville, esprimono grande soddisfazione per l’inizio dei lavori della pista ciclabile Ganaceto – Appalto:

“La realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile, di circa 500 metri, si concluderà in estate e collegherà le frazioni di Ganaceto e Appalto di Soliera. Il nuovo tracciato prolungherà la pista già presente sul lato est di strada Nazionale per Carpi, che termina all’incrocio con stradello Masetti nel centro abitato di Ganaceto, fino all’intersezione con strada Morello, al confine con il comune di Soliera. Si tratta di un progetto di prioritario interesse pubblico che completerà il collegamento ciclabile tra le due frazioni e rientra tra le strategie del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, che ha come obiettivo il completamento e sviluppo della rete ciclabile partendo proprio dalla connessione dei percorsi già esistenti. Un intervento apparentemente limitato ma che appunto ricuce tratti di ciclabile interrotti: il nuovo tracciato consentirà di connettere non solo le due frazioni ma anche di ampliare la rete dedicata agli spostamenti con la bicicletta che vanno incentivati come mezzo ordinario di spostamento e non solo per le passeggiate domenicali. La presenza di ciclabili è la base per indurre comportamenti diversi e un tipo di mobilità differente. È quindi importante creare una rete senza interruzioni e nella quale si possa circolare in sicurezza anche uscendo, come in questo caso, dai confini della città”.