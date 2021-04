Finale Emilia, Consiglio comunale rinviato in seguito alla scomparsa del consigliere Lodi

FINALE EMILIA – Il Comune di Finale Emilia ha informato tramite il proprio sito web che la seduta consiliare prevista per la sera dell’8 aprile è stata rinviata a data da destinarsi, a causa della scomparsa del consigliere Lodi. Il Consiglio Comunale era stato convocato in seduta ordinaria pubblica di 1^ convocazione per il giorno giovedì 8 aprile alle ore 21.00 e in eventuale seduta di 2^ convocazione per il giorno venerdì 9 aprile ore 21.00.

