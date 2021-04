Finale, il sindaco Palazzi risponde al “finalese indignato”

FINALE EMILIA- Quando il cittadino si lamenta, l’Amministrazione risponde e la replica del sindaco di Finale Emilia Sandro Palazzi alla “strigliata social” di un finalese che lamentava l’inefficienza dell’Amministrazioni su alcune questioni nevralgiche del Comune, non si è fatta attendere.

Il primo cittadino ha risposto così alle polemiche:

La faccenda discarica è una cosa seria su cui gravita un affare di 110 milioni di euro e 12 milioni di tonnellate di rifiuti speciali che verrebbero scaricati sul nostro territorio, già abbondantemente sofferente di inquinamento, oltre che di un sospetto di potenziale inquinamento ambientale, su cui l’attuale Amministrazione Comunale è impegnata da 5 anni affinché questo obbrobrio voluto dalla politica regionale possa essere fermato”.

Sulle critiche alla segnaletica stradale e alla “verniciatura” improbabile di linee e parcheggi, Palazzi ribatte:

” I cartelli indicati in foto sono stati posati dalla gestione della strada della provincia di Modena, il Comune non c’entra nulla, e mi risulta siano già stati corretti. La foto su cui è stato asfaltato intorno ad auto parcheggiata è una foto presa durante i lavori di asfaltatura di via Cappuccini prima che l’auto venisse rimossa dal carro attrezzi e durante il completamento degli stessi lavori. Le righe incriminate sono state corrette dalla stessa ditta che ha commesso l’errore e prontamente rifatte. Ci stiamo occupando da anni dell’ asfaltatura delle strade avendo investito 2 milioni di euro negli ultimi tre anni e proseguiremo in questa direzione se saremo confermati dalla fiducia dei cittadini. I recenti lavori sulla segnaletica orizzontale sono visibili sia a Finale che a Massa e proseguiranno questa estate”.

Infine sulla Cispadana, il sindaco rivela che “ questa Amministrazione aveva proposto la realizzazione di una superstrada come la Transpolesana o la Ferrara/mare più economica, meno impattante, più al servizio di cittadini e imprese. Ma la Regione non ha voluto prendere in considerazione questa ipotesi”.

“Abbiamo cercato di sostenere con tutti gli strumenti disponibili il commercio e l’economia attraverso la riduzione e la sospensione delle imposte comunali (Tari/Cosap) e ora attraverso strumenti informatici come la piattaforma internet gratuita per artigiani, commercianti e ristoratori per promuovere i loro servizi e prodotti

Abbiamo erogato il triplo delle sovvenzioni attraverso bandi pubblici alle associazioni sportive/culturali del territorio per cercare di aiutare le associazioni in questo grave periodo di pandemia. Aspettiamo con fervore che questo fantomatico “Finalese” propositore di grandi idee lungimiranti possa mettersi in gioco alle prossime amministrative- conclude il sindaco- raccogliendo la fiducia dei suoi concittadini, facendosi eleggere così da potere mettere in pratica le sue soluzioni universali a tutti i problemi che ci assillano”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017