Fiume Panaro, distretto irriguo di Nonantola e Ravarino: terminato il collaudo

NONANTOLA, RAVARINO- Sistemati i danni causati dalla rotta del fiume Panaro il 6 dicembre scorso, il cantiere dell’impianto Redù di Nonantola, allora sommerso dalle acque, è ripartito: venerdì 23 aprile sono terminate le opere strutturali e, dopo la piena dei giorni scorsi, è stato completato anche il primo collaudo.

Con un post su Facebook, il Consorzio della Bonifica Burana ha aggiornato sullo stato dei lavori del distretto irriguo di Nonantola e Ravarino, a destra del fiume Panaro. Una zona che ha particolarmente sofferto a causa dell’andamento climatico sempre più altalenante.

“Il Consorzio Burana ha progettato e realizzato l’impianto Redù– scrive il Consorzio- per far fronte ai sempre più frequenti periodi di siccità che mettevano in crisi le produzioni agricole della zona”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017