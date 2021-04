Forza Italia, 13 modenesi nella squadra del senatore Enrico Aimi

MODENA- Saranno tredici i modenesi che coadiuveranno il neo coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Enrico Aimi.

“Hanno raccolto il mio appello e quello della capogruppo al Senato Annamaria Bernini, confermando la loro disponibilità a mettersi al servizio del partito diversi amici di Modena che hanno dimostrato, nella loro vita e nella loro professione, tante qualità importanti– scrive in un comunicato stampa il senatore Aimi- Ho voluto una squadra di altissimo profilo perché siamo chiamati, in questo momento storico difficile con la pandemia e la crisi economica in atto, a dare risposte eccezionali”.

“Forza Italia è entrata al Governo per dare agli italiani una via di uscita e proprio i nostri ministri si stanno contraddistinguendo per la forte concretezza– prosegue Enrico Aimi- All’avvocato Piergiulio Giacobazzi è stata affidata la responsabilità politica della Segreteria del coordinamento e al collega Enrico Fontana il Dipartimento Giustizia e Affari Costituzionali”

“Per le tematiche economiche ho indicato un brillante giovane che ha raggiunto traguardi nazionali di primo piano in ambito finanziario, Enrico Malverti, mentre l’accademico Giuseppe Pellacani ha ricevuto il compito di guidare il Dipartimento per il lavoro e occuparsi delle problematiche dei liberi professionisti“.

“Sempre sul versante della ripresa economica e di come aggredire la crisi ho scelto di affidare due importanti dipartimenti all’avvocato Giovanni Botti per quanto riguarda le attività produttive e tutela delle imprese e all’avvocato Pier Luigi Guidastri il Dipartimento Affari Esteri Made in Italy.

Per quanto concerne l’ambito, a me molto caro, della cultura ho ricevuto con grande piacere la disponibilità

La squadra modenese vede premiati due giovani talentuosi: Edoardo Baccarini sarà il responsabile della formazione e Davide Capezzera collaborerà con il Dipartimento famiglia politiche sociali. del professore Massimo Carpegna.

Non poteva che essere di Modena il collaboratore del Dipartimento famiglia garante dei minori e la scelta è finita su uno dei principali legali che si è reso protagonista di grandi battaglie per la verità e la giustizia nei processi e nelle vicende giudiziarie a tutela di bambini e adolescenti: l’avvocatessa Cristina Tassi. Altri due collaboratori modenesi coadiuveranno rispettivamente il Dipartimento lavori pubblici e sicurezza stradale e quello della proprietà immobiliare: l’avvocatessa e l’avvocato Fabio Benini per il Dipartimento proprietà immobiliare. Chiude la formazione degli incaricati nel coordinamento regionale il consigliere provinciale Antonio Platis a cui è stata affidata la delega agli Enti Locali”.