Fratelli d’Italia, raccolta firme a Mirandola e Finale Emilia per la sfiducia al ministro Speranza

MIRANDOLA, FINALE EMILIA – Nella mattinata di sabato 24 aprile, a Mirandola, in piazza della Costituzione, e a Finale Emilia, in piazza Verdi, Fratelli d’Italia allestirà due banchetti per raccogliere le firme per la mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Speranza. Ad annunciarlo, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Finale Emilia, Giorgio Cavazzoli, tramite una nota stampa.

