Fuggono per evitare un controllo, dopo l’inseguimento in auto trovati in possesso di sostanze stupefacenti

MODENA – La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto due uomini, un italiano ed un nigeriano, rispettivamente di 18 e 49 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio di martedì 20 aprile, nel transitare in via Emilia Ovest, a Modena, la Squadra Volante ha notato un’autovettura, alla cui guida era il 49enne, mentre il 18enne sedeva sul sedile posteriore; alla vista della Polizia l’autista ha accelerato l’andatura, come per eludere un eventuale controllo, quindi ha iniziato a zigzagare per impedire alla Volante di superarlo, rischiando anche di urtare uno scooter.

Con non poca difficoltà gli agenti sono riusciti a fermare il veicolo e a procedere ad un controllo degli occupanti. Dal momento che durante le verifiche vi era un persistente odore di stupefacente e i due, entrambi residenti a Reggio Emilia, avevano fornito versioni differenti circa la loro presenza a Modena, gli operatori hanno deciso di accompagnarli in Questura per accertamenti più approfonditi. Il giovane italiano, incensurato, è stato trovato in possesso di 171,76 grammi di hashish, nascosti negli slip, suddivisi in due involucri termosaldati. Il cittadino nigeriano risulta avere a proprio carico precedenti penali e di Polizia. Trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura, come disposto dal magistrato di turno, i due saranno processati con rito direttissimo

