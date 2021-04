Hockey giovanile, Scomed Bomporto Under 16 in pista contro Parma

BOMPORTO – Continua il Campionato Regionale per i Scomed Bomporto under 16 che saranno in pista sabato 24 aprile a Bomporto dove incontreranno i Gufi Parma. I bomportesi, fermi a zero punti, con una giovane squadra il cui potenziale darà i suoi frutti in un futuro prossimo, puntano almeno alla quarta posizione in classifica generale per accedere alle finali Nazionali .

Questo il programma della giornata :

ORE 17,00 SCOMED BOMPORTO-GUFI PARMA

ORE 19,00 GUFI PARMA-SCOMED BOMPORTO

La formazione Scomed Bomporto Under 16 : ALIPRANDI BOSIO-ABDELMOTTI-IDRIZOSKI-BERGAMINI F.-ORRU’-CORAZZARI R.-REBECCHI-BERGAMINI A.-TOMASINI- ALL. SALA-BERGAMINI.

