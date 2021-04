In circolazione falsi volantini con informazioni allarmanti sui vaccini anti-Covid

FERRARA – L’azienda USL di Ferrara segnala che sono in distribuzione sul territorio provinciale volantini che riportano informazioni senza fondamento scientifico e allarmanti sui vaccini anti-Covid in uso. Vista la presenza sui volantini di false copie di loghi Istituzionali, come quello dell’istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Aifa e quello dei vaccini AstraZeneca, Moderna e Biontech, potrebbero essere erroneamente presi in considerazione da parte della popolazione locale.

Sono infatti riportati contenuti che non sono suffragati da nessun studio, ma che hanno il solo scopo di creare paura nella popolazione ed ostacolare la campagna vaccinale. La non veridicità dei contenuti, come le infezioni autoimmuni, alterazioni epigenetiche, rischio di infettarsi con virus più pericolosi e contagiosi, sono solo alcuni esempi anche di procurato allarme sulla popolazione, in un momento in cui l’adesione alla campagna vaccinale diventa fondamentale per la lotta contro il Covid19.

Si riporta anche il volantino al fine di avere visione dei contenuti riportati:

