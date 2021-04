La conferenza stampa di Draghi: zone gialle e riaperture (all’aperto) dal 26 aprile

MODENA- Ritorno dal 26 aprile delle zone gialle, precedenza alle attività all’aperto (bar, ristoranti, palestre) e alle scuole: queste le priorità del nuovo programma illustrato dal presidente Draghi durante la conferenza stampa. Un programma cautamente ottimista che guarda a una riapertura graduale per la ripartenza del Paese.

Ristoranti (rigorosamente all’aperto) aperti a pranzo e cena, riprendono le attività legate a sport e spettacolo (sempre all’aperto).

Le attività al chiuso, come cinema e teatri, saranno consentite rispettando le limitazioni di capienza.

Per quanto riguarda la scuola dal 26 aprile in zona gialla e arancione dovrebbero poi riaprire in presenza tutte le scuole, di ogni ordine e grado. In zona rossa lezioni in presenza fino alla terza media e alle superiori l’attività dovrebbe svolgersi almeno al 50% in presenza.

Saranno consentiti gli spostamenti tra Regioni gialle e con un pass tra Regioni di colori diversi.

Confermato il coprifuoco fino alle 22.

