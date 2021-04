La scienziata Laura Bassi Veratti protagonista del doodle di Google

MODENA- La bolognese Laura Maria Caterina Bassi Veratti, più nota come Laura Bassi, è stata- nel 1732- la seconda donna a laurearsi in Italia e la prima a ottenere una cattedra universitaria.

Prese una laurea in Biologia e Fisica all’università di Bologna e ottenne in seguito la cattedra nella stessa università.

Una donna prodigio (mamma di otto figli) e scienziata provvista di un ingegno straordinario, Laura Bassi ha combattuto ardentemente per ottenere l’uguaglianza nell’istruzione.

Google sceglie il 17 aprile per ricordarla, dedicandole il doodle “giornaliero”. La data non è né quella della sua nascita, né quella della sua morte ma la ricorrenza di uno dei suoi successi: il giorno in cui la scienziata, nel 1732, sostenne l Palazzo Pubblico di Bologna la disputa “De universa re philosophica” davanti a un pubblico di letterati, professori e religiosi.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017