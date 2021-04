Lavorava nonostante le restrizioni anti-Covid: parrucchiere multato insieme a due clienti

MODENA – Nella serata di venerdì 9 aprile, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso dei servizi di pattugliamento e verifica del rispetto delle normative anti-Covid, hanno notato movimenti sospetti in un esercizio pubblico di parrucchiere nel centro storico di Modena, che sarebbe dovuto essere chiuso. Effettuato il controllo, è stata accertata all’interno la presenza di due clienti, oltre al titolare. E’ scattata quindi la sanzione amministrativa per quest’ultimo, con la chiusura per 5 giorni e altre sanzioni amministrative sono state elevate a carico dei clienti.

